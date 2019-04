La Belgo-marocaine Amal Amjahid vice-championne du monde de jiu-jitsu

La Belgo-marocaine Amal Amjahid a remporté le titre de vice-championne du monde dans la catégorie de moins de 55 kg au championnat du monde de jiu-jitsu professionnel d’Abou Dhabi, qui a eu lieu ce week-end, a-t-elle annoncé sur les réseaux sociaux.

C’est une place en moins en comparaison à l’édition précédente, lorsqu’elle avait décroché le titre de championne du monde. Agée de 22 ans, la Bruxelloise est septuple championne du monde de jiu-jitsu brésilien.

Des titres qui s’ajoutent aux deux médailles d’or aux Jeux mondiaux de 2017 (en moins de 55 kg et en toutes catégories) et dans deux autres championnats du monde (en moins de 70 kg et par équipe). Dans la foulée, la Belge d’origine marocaine a été sacrée sportive bruxelloise de l’année.