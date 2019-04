L’Association marocaine des droits humais a élu son nouveau bureau central

Tenu du 26 au 28 avril à Bouznika, le 12e congrès national de l’Association marocaine des droits humains (AMDH) s’est clôturé dimanche par l’élection de 95 membres au comité administratif, qui a élu le nouveau bureau central constitué de 23 personnes. Pour un premier mandat, la présidence de l’association est ainsi confiée à Aziz Rhali, tandis que la vice-présidence est revenue à Naima Ouahli, Brahim Missour et Hamid Bouheddouni.

Pour sa part, Youssef Raissouni a été élu secrétaire général, aidé par les vice-secrétaires Samira Bouhya et Abdelaziz Bellahcen. La trésorerie a été confiée à Saïd Tbel, Saïd Benhammani étant vice-trésorier. Par ailleurs, 14 membres ont été désignés conseillers et chargés de missions, dont Khadija Riadi, Souad Brahma, Zohra Koubia, Adil Elkholfi et Abdessalam Assal, entre autres.

Dans une déclaration à Yabiladi, Aziz Rhali explique que ce mandat s’axera sur trois questions saillantes, principalement «les procès politiques qui représentent un considérable retour en arrière», notamment par rapport au dossier du Hirak. «Nous nous axerons aussi sur les droits économiques, sociaux et culturels pour les faire respecter et élargir le débat sociétal sur ces questions», explique-t-il encore.

«Nous nous intéresserons enfin à certains droits qui ne bénéficient pas d’une grande visibilité, mais qui sont autant importants que les autres, comme le droit à un modèle de développement économique respectueux des exigences des droits humains, englobant plusieurs aspects tels que l’éducation, la santé, la protection sociale ou encore le droit à la terre et à l’eau», souligne le militant.

Pour Aziz Rhali, «cela n’empêche pas que l’AMDH continue à appeler à des réformes constitutionnelles démocratiques, à plaider pour le respect des traités internationaux que l’Etat a ratifiés et à continuer à appeler ce dernier à signer ceux qui ne le sont pas encore». Ce congrès s’est tenu après plusieurs tentatives de l’association pour trouver un espace qui l’hébergera, comme expliqué la semaine dernière lors d’une conférence de presse.