Les Marocains parmi les populations les plus en colère au monde, selon un rapport de Gallup

Les Marocains font partie des populations les plus en colère au monde, selon un rapport réalisé par la société américaine d’analyse et de conseil The Gallup Organization. Selon le rapport Gallup Global Emotions 2019, «plus de quatre résidents sur 10 au Maroc (…) se sont récemment mis en colère». Sur la base de dix questions, le rapport livre un aperçu des populations les plus en colère et les plus stressées au monde.

Les Marocains sont ainsi classés 11ème sur une liste qui inclut les pays ayant les expériences les plus négatives au monde : le Tchad, le Niger, la Sierra Leone, l’Irak, l’Iran, le Bénin et le Libéria, qui sont en tête de liste. Dans la même liste, le Maroc se classe derrière la Guinée, la Palestine et le Congo, et devant le Togo et l’Ouganda.

A l’échelle mondiale, 71% des personnes ayant répondu aux questions de The Gallup Organization ont déclaré s’être senties joyeuses récemment, 72% ont affirmé qu’elles se sentaient reposées, 74% ont souri et 87% ont dit avoir été récemment traitées avec respect. Les répondants originaires des pays africains étaient les plus en colère et les plus stressés au monde, selon le rapport. Au total, plus de 151 000 personnes ont été interrogées dans le cadre de ce rapport, dans plus de 140 pays.