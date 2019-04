France : L’université de Lorraine ouvre une enquête après des propos et vidéos racistes

L’Université de Lorraine est sur le point d’ouvrir une enquête administrative, après avoir été alertée sur des échanges de propos et vidéos racistes entre des étudiants, indique l’AFP. Dès ce lundi 29 avril, une commission d’enquête interne va «convoquer les auteurs des faits, entendre les différentes victimes et témoins des agissements racistes qui ont été révélés ces derniers jours», a indiqué l’établissement dans un communiqué envoyé dimanche 28 avril.

L’université a effectué un signalement au Procureur de la République du tribunal de Metz durant le week-end. L’établissement a par ailleurs annoncé la mise en place d’un dispositif d’accompagnement et d’écoute pour les personnes victimes et la communauté universitaire. C’est à l’occasion d’une sortie pédagogique, jeudi dernier, que l’affaire a été révélée. Une jeune fille a pris des captures d’écran des conversations d’un groupe de messagerie électronique, et les a postées sur les réseaux sociaux. «Ces étudiants prenaient des photos et des vidéos des étudiants noirs, qu’ils publiaient dans le groupe en les traitant de "singes", "bonobos", qui se "bouffent le cul", c’est absolument exécrable», décrit Ousmane Gueye, étudiant en communication et ami des victimes.

La ministre de l’Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, a immédiatement réagi sur Twitter, en affirmant sa «tolérance zéro face à ces comportements inacceptables sur nos campus comme ailleurs». Le syndicat étudiant UNEF Lorraine a lui aussi réagi. Dans un communiqué, il a appelé la communauté universitaire «à prendre toutes les mesures nécessaires pour que de telles agressions ne puissent plus se reproduire», notamment en renforçant les «moyens alloués au chargé de l’égalité de l’université».