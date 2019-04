Maroc : Bientôt un observatoire régional de migration à Larache

Une convention cadre visant la création d'un observatoire de migration dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima a été signée, vendredi à Larache, servant de mécanisme permettant la convergence des efforts des acteurs de la société civile œuvrant dans le domaine de l'immigration et de l'asile.

Selon le document signé, cette institution a pour mission de fournir, de traiter et d'analyser des informations et des données précises sur la migration au niveau régional, en coordination avec toutes les parties concernées.

L’observatoire aura également pour mission, ajoute le document, de publier des recommandations et des données scientifiques relatives au phénomène de l'immigration dans la région, d'organiser des colloques au niveau national et régional, et des ateliers de formation des formateurs en matière d'immigration.

Signée en marge de l'ouverture des travaux du troisième Forum national sur la migration, organisé par la faculté pluridisciplinaire de Larache, en collaboration avec la Fondation méditerranéenne pour la coopération et le développement, la Fondation allemande Konrad Adenauer et le conseil provincial de la ville, cette convention porte sur la mise en place dudit observatoire placé sous la tutelle du ministère délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, chargé des Marocains résidant à l'étranger et des Affaires de la migration.