Kelaât M’Gouna : Election de «la Reine de la rose 2019»

Un carnaval aux couleurs de la rose a été organisé samedi, à Kelaât M’Gouna (province de Tinghir), dans le cadre de la 57è édition du Festival international de la rose à parfum (24-28 avril).

L’organisation de ce carnaval vise à mettre en valeur le patrimoine culturel immatériel de cette région du royaume, 3è producteur mondial de la rose à parfum.

Les troupes folkloriques locales et régionales ont sillonné les principales artères de la ville pour fêter dans une ambiance festive le produit de la rose à parfum au rythme de chants et de danses et de spectacles artistiques créés par des troupes locales et régionales. Ce carnaval a été organisé à l’issue de la clôture des festivités de l'élection de «la Reine de la rose 2019». Pour cette édition, c’est la jeune Soukaina Bamzil qui a été choisie «Reine de la Rose».

Placé sous le haut patronage du roi Mohammed VI et organisé sous le thème «la rose à parfum, un levier fort d’emploi et de la dynamique économique locale», le Salon de la Rose est un événement annuel destiné à mettre en valeur la Rose à parfum qui caractérise Kelaât M’Gouna et qui contribue au développement de la région en revitalisant son économie et en mettant en valeur les potentialités dont elle jouit.