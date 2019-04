France : Bootcamp international pour des entrepreneurs Marocains, Sénégalais et Tunisiens

Une soixantaine d’entrepreneurs marocains, sénégalais, tunisiens et de la diaspora seront réunis les 29 et 30 avril 2019 à Aix-en-Provence à l’occasion d’un bootcamp international, annonce le réseau ANIMA Investment Network, organisateur de l’évènement dans un communiqué parvenu à Yabiladi.

Ces entrepreneurs seront accompagnés de coachs et mentors de la diaspora souhaitant contribuer au développement de l’entrepreneuriat dans leur pays d’origine.

De nombreux acteurs économiques locaux (Région Sud) et experts de l’entrepreneuriat et de l’innovation seront également présents pour maximiser l'impact de ces temps forts de mise en réseau et de renforcement des capacités entre Région Sud, Méditerranée et Afrique, poursuit le communiqué.

L’événement organisé par ANIMA Investment Network dans le cadre du projet européen DiafrikInvest, est le premier service d’un accompagnement complet de 12 mois proposé par le programme d’accélération, co-financé par l’Union européenne, dédié aux entrepreneurs qui créent de la valeur au Maroc, au Sénégal et en Tunisie.