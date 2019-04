Idris Elba et Sabrina Dhowre choisissent Marrakech pour leur mariage

Idris Elba et Sabrina Dhowre / Ph. NYTimes

L’acteur britannique, Idris Elba, et l’ancienne miss Vancouver, Sabrina Dhowre, ont choisi la ville de Marrakech pour célébrer leur mariage ce vendredi, rapporte le magazine Vogue dans sa version anglaise.

Les festivités dureront trois jours, écrit le magazine, évoquant un premier dîner sous le thème de «Couleurs du Souk», pour la nuit précédant le mariage. Le couple fiancé depuis plus d’un an a vu les choses en grand et a concocté aux invités une troisième soirée, qui imitera l’atmosphère d’un festival, précise la même source.

Celui qui interprète le rôle de Stringer Bell, dans la série The Wire est apparu aux côtés de son épouse sur des photos publiées dans le magazine britannique.