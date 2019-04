Hirak : Une nouvelle question au Parlement marocain sur l’état de santé des détenus

La santé des détenus du Hirak du Rif préoccupe les députés de l’USFP, qui ont posé dans ce sens une question orale au ministre d’Etat chargé des droits de l’Homme, Mustapha Ramid. La semaine dernière, le cabinet El Othmani a totalement ignoré deux questions, de la part du PAM et des conseillers du PJD, portant sur le même sujet.

Mardi 23 avril à la Chambre haute, le ministre chargé des Relations avec le Parlement, Mustapha El Khalfi, a prétexté que l’état de santé du délégué général à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR), Mohamed Saleh Tamek, qui a été évacué dans un hôpital vers la France, ne permet pas de répondre aux interrogations des parlementaires.

Reste à savoir si la nouvelle question des socialistes aura plus de chances que celles présentées par le PAM et le PJD et si le gouvernement acceptera de donner une réponse, lundi 29 avril à la Chambre des représentants, sachant que la DGAPR est placée sous la tutelle du chef de l’exécutif.