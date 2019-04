Royaume-Uni : Le gouvernement publie une note sur ses accords avec le Maroc après le Brexit

Le gouvernement britannique a publié, jeudi 25 avril sur son site, une note relative aux changements pour les exportations britanniques à destination du Maroc, dans le cas où l’Union européenne et le Royaume-Uni ne parviendraient pas à trouver un accord sur le Brexit. «Le Royaume-Uni cherche à conclure des accords avec le Maroc pour garantir la poursuite des échanges avec un minimum de perturbations après le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne», indique dans un premier temps le gouvernement.

«Si [ces accords sont convenus], ces derniers pourraient maintenir les effets de l’accord Maroc-UE si le Royaume-Uni quittait l’UE sans parvenir à une issue favorable. Si le Royaume-Uni ne parvient pas à des accords avec le Maroc et l’UE au moment de son retrait, les partenariats commerciaux existants ne s’appliqueraient plus. Dans ce cas, le Royaume-Uni n’aurait pas d’accords commerciaux préférentiels pour les exportations vers le Maroc», ajoute l’exécutif.

Sur le front des tarifs et quotas, le gouvernement annonce que «si le Royaume-Uni accepte les accords de continuité avec le Maroc, les droits de douane et les quotas ne pourraient être modifiés que de manière minime, même si le Royaume-Uni se retirait de l’UE sans parvenir à un accord». En revanche, «si le Royaume-Uni ne contracte pas d’accords avec le Maroc, il exporterait alors [dans ce pays] selon la clause de la nation la plus favorisée, conformément aux règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC)».