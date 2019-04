France : On The Run, l’immersion «dans la peau d’un migrant» qui ne passe pas

Après une vive polémique, la Croix-Rouge française a reconnu «des maladresses de communication» concernant un événement prévu le 25 mai par son équipe jeunesse en Vendée. En effet, celle-ci propose au grand public une «randonnée à thème» où les participants se mettent «dans la peau d’un migrant», telle une «simulation grandeur nature» pour vivre «le parcours d’un migrant dans la forêt de Mervent» (sic).

Dans ce sens, le chargé des migrations à la Croix-Rouge française, Florent Clouet, explique à l’AFP que l’événement a été déployé par «des jeunes bénévoles qui ne sont pas des spécialistes de la communication et souhaitaient sans doute bien faire pour toucher un plus large public».

Pour le responsable, «il s’agit d’une immersion dans des situations qui vont susciter des émotions, par exemple faire des choix qui auront des conséquences sur la suite de notre vie, comme tourner à droite ou à gauche, laisser ou non une valise, et permettre ensuite un dialogue pour comprendre ce que ressentent les exilés».

De quoi provoquer l’ire de nombre de militants actifs dans la défense des droits des migrants, stupéfaits de voir ces situations présentées sous un format ludique. En effet, les explications de la Croix-Rouge française ne calment pas les spécialistes de la question, dont le journaliste et acteur associatif Olivier Favier.

«Cela fait six ans que je travaille sur le sujet, je suis en contact très régulier avec une bonne dizaine de jeunes qui ont vécu ce parcours migratoire et de manière plus distendue avec beaucoup d’autres et la seule chose que je puis vous dire, c’est que ce projet est pornographique», tranche-t-il dans un courrier qu’il a adressé aux organisateurs et partagé sur sa page Facebook.

«Certains ont perdu des membres de leur famille en route, d’autres ont failli mourir ou subi des violences qui les suivront toute leur vie. Nous sommes donc aux antipodes de l’atmosphère de Club des cinq suggérée par votre affiche et de la pâle imitation d’un titre hollywoodien que vous lui avez trouvée», fustige l’auteur, soulignant que «la douleur n’est pas ludique».