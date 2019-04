Royaume-Uni : Des candidates du Parti conservateur suspendues pour publications islamophobes

Deux candidates aux élections internes du Parti conservateur ont été suspendues pour avoir publié sur Facebook des propos racistes et islamophobes, indique The Guardian. Les messages diffusés sur le réseau social qualifient les musulmans d’«individus vêtus de sacs», appellent à l’interdiction du «culte» musulman et à proclamer le Coran en tant que «livre diabolique». L’une des membres a également appelé au boycott des magasins appartenant à des musulmans et souscrit à un autre commentaire qualifiant ces derniers de «sous-humains» et de «cafards», tandis que l’autre a déclaré que «l’islamophobie n’avait rien de surprenant».

Cette suspension survient alors que le Parti conservateur fait face à une pression croissante pour sa gestion de l’islamophobie. Sayeeda Warsi, membre de la formation politique, a déploré la politique de l’autruche adoptée par la Première ministre Theresa May sur cette question, et appelle à l’ouverture d’une enquête interne. Mohammed Amin, président du Forum musulman conservateur, a lui aussi appelé les chefs du parti à ouvrir une enquête sur l’islamophobie. «S’attaquer aux personnes une par une ne sert à rien ; il faut mener une enquête sérieuse et indépendante», a-t-il déclaré au Guardian.

«La grande majorité de ces cas concerne des personnes qui ne sont pas membres du Parti conservateur, et parmi les autres, beaucoup sont des cas qui ont déjà été traités. Lorsque nous avons trouvé des preuves de discrimination ou d’abus, des mesures ont été prises rapidement», a réagi un porte-parole du parti. D’après les estimations du Guardian, ces nouveaux cas portent à plus de 100 le nombre total de «soi-disant» membres du parti concernés par ces publications sur Facebook au cours des derniers mois.