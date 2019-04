Maroc : L’AMDH tient finalement son congrès national à Bouznika

L’Association marocaine des droits humains (AMDH) a fini par obtenir le feu vert pour la tenue de son douzième congrès national, prévu ce vendredi, samedi et dimanche au Complexe international de Bouznika. Placé sous le thème «Une lutte unifiée pour la mise en œuvre de la Charte nationale des droits humains et la défense de tous les droits et libertés», il devra se clôturer par l’élection d’un nouveau bureau central, à l’issue d’une assemblée générale.

Jusqu’à quelques jours avant sa tenue, l’avenir de ce douzième congrès était incertain. En cause, la direction du complexe a accepté de l’accueillir, mais à condition que l’ONG présente une autorisation écrite des autorités locales. Lors d’une conférence urgente organisée hier au siège de l’association à Rabat, son président, Ahmed El Haij a expliqué que même si cette mesure n’était pas légale, l’AMDH avait demandé à rencontrer le pacha de Bouznika pour obtenir le document depuis dix jours, mais en vain. Par ailleurs, les directions d’autres lieux ont été sollicitées pour accueillir la rencontre, à l’image du Théâtre national Mohammed V ou encore la Bibliothèque nationale du royaume du Maroc, qui n’ont pas donné de réponses favorables.

Le militant a expliqué avoir contacté nombre d’institutions à ce sujet, avant de se voir signifier par le ministère de l’Intérieur qu’il n’y avait aucune restriction sur ce congrès. Contactée ce jeudi par Yabiladi, l’AMDH affirme qu’après nombre d’allers-retours entre différents services, l’Intérieur a finalement autorisé le Complexe à accueillir le congrès, que la situation a cependant affecté. En effet, des activités parallèles qui devaient se tenir dans des espaces publics sont déménagées vers le siège de l’association, ou encore le club des avocats.