La chanteuse franco-marocaine Farah Rigal en tournée au Maghreb et au Moyen Orient

La jeune chanteuse franco-marocaine Farah Rigal effectuera en automne prochain une tournée au Maroc ainsi que dans d'autres pays du Maghreb et du Moyen Orient, où elle interprétera plusieurs titres de son nouvel album en hommage à la diva libanaise Fairouz.

Entourée de musiciens de divers horizons, Farah Rigal y prête sa voix à un concept d'hommage à cette diva qui a marqué l’âge d’or de la chanson arabe, et se consacre pour une tournée internationale de concerts qui la mènera notamment au Maroc, en Algérie mais également dans des pays du Moyen Orient comme le Liban et l’Arabie saoudite. Une tournée de 15 jours aux Etats Unis et au Canada est également programmée.

La tournée au Maroc de Farah Rigal est prévue à partir du 11 novembre prochain, a indiqué le producteur Bernard Nicolet (LaBalme music France). «Farah attend avec impatience de se produire sur scène dans son pays. Son attachement pour le Maroc est important, toute sa famille vit à Rabat», a confié à la MAP, le producteur français.

La tournée de Farah Rigal dans son pays natal sera précédée par une «grosse» opération promotionnelle, en juin, sur plusieurs radios marocaines mais également à la télévision, selon le producteur français dont la maison LaBalme music France assure la promotion médias au Maghreb.

La jeune chanteuse marocaine vient aussi de terminer le tournage d’un clip dans le vieux Grenoble qui, une fois monté et finalisé sera diffusé en boucle sur plusieurs chaînes thématiques notamment du Maghreb.

De 8 à 14 ans, Farah Rigal était une vraie star à la télévision marocaine où elle présentait, chaque dimanche matin pendant six ans, une émission jeunesse «la mini-chaîne», sous son nom de jeune fille Farah Tahiri. Quelques années plus tard, elle s’installe en France où elle écrit et compose des chansons.