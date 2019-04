Espagne : PP et Ciudadanos s'opposent à l'organisation d'une coupe du monde avec le Maroc

Lors d'une réunion organisée par la Fédération nationale des entrepreneurs en équipements sportifs (FNEID) à Madrid, des membres du Parti Populaire (PP) et du parti politique espagnol Ciudadanos, ont manifesté leur opposition à l’organisation conjointe d’une coupe du monde entre le Maroc, l’Espagne et le Portugal, indique le quotidien spécialisé Iusport.

Le candidat du PP à Grenade, Vicente Azpitarte, s’est interrogé sur l’utilité et la «nécessité pour l’Espagne de co-organiser une coupe du monde», avec ses deux voisins. Roberto Núñez de Ciudadanos a quant à lui été plus intransigeant affirmant «que (nous) n’avons pas l’intention d’organiser une coupe du monde avec d’autres pays», étant donné que «l’Espagne a une capacité plus que suffisante et a déjà organisé une coupe du monde».

Pour rappel, l’actuel président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez avait proposé au roi Mohammed VI une candidature commune avec le Portugal, pour l’organisation de la Coupe du monde 2030.