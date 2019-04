Maroc : La délégation de l’UE et la BEI veulent renforcer le secteur privé

La délégation de l’Union européenne (UE) au Maroc et la Banque européenne d’investissement (BEI) ont annoncé, ce 24 avril à Casablanca, le renforcement de leur action en faveur du secteur privé afin de mieux répondre aux besoins de financement et de développement des entreprises marocaines, indiquent la délégation et la BEI dans un communiqué conjoint.

La BEI et la délégation de l’Union européenne au Maroc, en coopération avec EuroCham Maroc, célèbrent la fête de l’Europe ce mercredi 24 avril à Casablanca en présence de Claudia Wiedey, ambassadeur de l’UE au Maroc, Anna Barone, représentante de la BEI au Maroc, Mazen Sowan, président d’EuroCham Maroc pour l’année 2019, des présidents des huit chambres de commerce et d’industrie membres d’EuroCham Maroc ainsi que de nombreuses personnalités du monde économique et diplomatique.

La BEI a également signé une déclaration d’intention avec l’Association marocaine pour l'industrie et le commerce automobile (AMICA) en présence de Anna Barone, Marion Hoenicke, responsable à la BEI des activités du secteur bancaire au sein des pays voisins partenaires de l’UE, et Abdelaziz Meftah, directeur général de l’AMICA. «L’objectif de cette nouvelle signature est d’impulser une dynamique de coopération qui permettra à des partenaires privés et institutionnels de s’associer à cette initiative dans le secteur clef que représente l’industrie automobile pour l’économie marocaine», lit-on dans le communiqué.

Le Maroc est le deuxième plus important bénéficiaire des financements de la BEI parmi les pays voisins du sud de l’Europe avec 25% des investissements totaux de la banque dans la région.