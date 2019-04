Maroc : Mohamed Laaraj veut une charte déontologique pour l'édition électronique

Une charte déontologique pour l’édition électronique est actuellement en cours d’élaboration, a indiqué mardi à Rabat le ministre de la Culture et de la communication, Mohamed Laaraj.

Répondant à une question sur la véracité des informations dans la presse nationale, présentée par le groupe de la Justice et du développement à la Chambre des conseillers, le ministre a relevé que le département de la communication se penche sur la mise en œuvre de plusieurs dispositions contenues dans la Constitution, notamment celles relatives à la liberté d’expression et celles contenues dans le Code de la presse et de l’édition.

Dans le même contexte, le ministre a rappelé que la charte de déontologie de la presse est soumise au secrétariat général du gouvernement en vue de sa publication dans le bulletin officiel, soulignant que le département de tutelle se penche sur le renforcement du cadre juridique de l’audiovisuel de manière à faire face aux fake news qui influencent l’opinion publique.