Maroc : Recul du volume d’énergie importée et renforcement de celle exportée

Le secteur de l'énergie électrique a enregistré, à fin février 2019, une augmentation de sa production nationale de 27,1%, après +7,7% un an auparavant, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF).

Cette dynamique a bénéficié de la progression de la production privée de 53,7% après +0,5% à fin février 2018 et de celle des projets développés dans le cadre de la loi 13-09 (+135,4%), atténuée par un recul de la production de l'Office national de l'électricité et de l'eau potable (ONEE) de 22,3%, précise la DEPF dans sa note de conjoncture d'avril 2019.

Pour sa part, la consommation de l’énergie électrique s’est appréciée de 1% à fin février 2019 contre +3,7% il y a une année, fait savoir la même source, notant que cette évolution recouvre une quasi-stagnation des ventes de l’énergie de très haute, haute et moyenne tension et une hausse de celles de l’énergie de basse tension de 4,8%.

Par ailleurs, la note fait ressortir que le solde des échanges de l’énergie électrique avec l’Algérie et l’Espagne s’est replié de 135,1% à fin février 2019, suite au recul du volume de l’énergie importée de 93,5%, allégé par le renforcement de celle exportée de 1788,3%, dans un contexte d’une hausse de l’énergie nette appelée de 3,7%, après +4,4% un an plus tôt.

Pour rappel, les exportations marocaines vers l’Espagne avaient suscité la polémique chez nos voisins. Syndicats et politiques espagnols pointent ces importations d'électricité du Maroc qu’ils jugent issues de centrales au charbon polluantes alors que la fermeture de leurs centrales et les pertes d’emplois induits sont justement dues à la pollution.

De plus, ils pointent une concurrence déloyale puisque le Maroc n’est pas soumis à la contrainte financière décidée par l’Union européenne (UE) relative aux émissions de CO2. Sollicité par la ministre espagnole de la Transition écologique, Teresa Ribera, l’Union Européenne avait fait savoir qu’une réponse allait être envoyé au gouvernement espagnol dans les jours à venir.