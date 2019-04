Automobile : Le Canadien Magna lance la construction d’une usine à Kénitra

Le groupe canadien Magna, spécialisé dans l’équipement automobile, a récemment lancé les travaux de construction d’une nouvelle installation à Kenitra, destinée à fournir aux constructeurs automobiles mondiaux des systèmes de rétroviseurs extérieurs et intérieurs, indique le site Nasdaq, du nom d’une bourse de valeurs américaine, plus grand marché électronique d’actions du monde.

Le site, qui s’étend sur environ 5 700 m², représente un investissement de 11,3 millions de dollars et devrait générer jusqu’à 275 emplois. Il devrait être opérationnel au printemps 2020.

«Cette expansion au Maroc est stratégique pour Magna, alors que nos clients continuent de croître dans la région», a déclaré John O’Hara, président de Magna Mechatronics, Mirrors and Lighting. «Nous apprécions également le nombre élevé d’employés qualifiés et de talents en ingénierie dans la région, et nous sommes impatients de constituer une équipe solide et compétente», a-t-il ajouté.

Avec cette nouvelle installation, la société élargit sa portée en améliorant les expériences des conducteurs grâce à des systèmes de vision intelligents. Cette installation marque le deuxième site de la société au Maroc, après la création d’une joint-venture d’ingénierie basée à Casablanca avec Altran Technologies SA, en octobre 2018.