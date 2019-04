L’AFD présente le bilan 2018 de ses activités au Maroc

L’Agence française de développement (AFD) au Maroc a présenté ce mardi à Rabat le bilan 2018 de ses activités dans le royaume.

«Au cours de l’année 2018, le soutien financier de l’AFD aux projets et aux politiques de développement du Royaume a confirmé un nouveau palier d’engagement, 405,8 Millions d’euros, soit une hausse de près de 60% en 3 ans», précise l’AFP dans un communiqué parvenu à Yabiladi.

A ces financements, il faut ajouter ceux portés par la filiale Proparco, dédiée du secteur privé, qui s’élèvent pour 2018 à 20,2 millions d’euros, poursuit le communiqué.

Rappelant qu’un total de 2 milliards d’euros d’investissement seront réalisés par l’AFD au Maroc, entre 2017 et 2021, l’agence française note que ses «engagements se traduisent non seulement par des prêts mais également par des subventions, qui représentent en 2018 près de 5,8 millions d’euros».

Le communiqué souligne que l’année dernière, «l’AFD a mobilisé pour la première fois au Maroc le Fonds Vert pour le Climat, pour le financement d’un projet d’irrigation et d’adaptation de l’agriculture oasienne au changement climatique dans la province d’Errachidia».

Au cours de l’année précédente aussi, «les nouveaux projets approuvés par le Conseil d’Administration de l’AFD ont mis l’accent sur l’amélioration de l’accès à l’eau potable dans les provinces du nord du Maroc, la mobilité urbaine sobre en carbone à Casablanca (ligne 3 et 4 du Tramway), l’accès des TPE et PME au financement, et la promotion du genre dans les politiques publiques», rappelle le communiqué.

Et ce dernier d’affirmer qu’en 2019, le portefeuille de projets de l’AFD au Maroc sera orienté vers le renforcement de la cohésion sociale, en phase avec les priorités du gouvernement marocain en termes de soutien à l’emploi, notamment via l’entreprenariat et l’insertion économique des jeunes, et de réduction des déséquilibres territoriaux, en privilégiant un accompagnement financier et technique aux collectivités locales.