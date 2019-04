Meurtres d’Imlil : Début du procès le 2 mai prochain

Des bougies, des fleurs et des banderoles ont été déposées à Imlil, le 22 décembre 2018, en hommage aux deux touristes scandinaves assassinées. / Ph. Abdeljalil Bounhar (LP)

Le procès pour terrorisme dans le cadre de l’assassinat des touristes scandinaves Maren Ueland et Louisa Vesterager Jespersen à Imlil s’ouvre le 2 mai. Vingt-quatre prévenus, dont les quatre individus apparus dans une vidéo où ils font allégeance à Daech en lien avec le meurtre, seront jugés à Salé, a déclaré l’avocat de la défense Saad Sahli à l’AFP.

Les concernés sont poursuivis pour «apologie du terrorisme», «constitution d’une cellule terroriste dans le but de planifier et d’exécuter des actes terroristes» ainsi que «dommages prémédités causés à des personnes». Selon la même source, un ressortissant hispano-suisse sera également poursuivi pour avoir répandu «une idéologie extrémiste» et aidé les quatre principaux prévenus.

Dans la nuit du 16 au 17 décembre 2018, les corps de Maren Ueland (28 ans) et de Louisa Vesterager Jespersen (24 ans) ont été retrouvés par des alpinistes français à 10 kilomètres d’Imlil.