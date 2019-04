Huelva Gate : La justice espagnole classe les plaintes d’exploitation des saisonnières

Le tribunal de première instance et de l'instruction de La Palma del Condado a décidé du renvoi provisionnel et du classement des plaintes des saisonnières marocaines quant aux abus et exploitations présumés dont elles auraient été victimes dans le cadre de leur travail à Huelva, rapporte l’agence Europa Press.

Les plaintes qui visaient un de leur ex-employeur à Almonte (sud de l’Espagne, dans la province de Huelva) a été classée, étant donné qu’au cours de l’enquête menée pat l’inspection du travail et la Garde civile, «aucun élément de preuves ne permet d’affirmer qu’il y ait un délit», poursuit la même source, citant une ordonnance du juge datée du 12 avril dernier.

Contacté par Yabiladi, l’avocate des saisonnière marocaine, Belen Lujan a affirmé n’avoir toujours pas été notifiée de cette décision qui aurait fuité dans les médias.

Par ailleurs, les juges ne se sont toujours pas prononcés quant au recours déposé après que le tribunal ait classé provisoirement une des plaintes déposées par quatre saisonnières marocaines pour harcèlement et agression sexuelle présumés. Ce recours a été déposé car «les saisonnières n’ont pas été entendues par le juge», nous expliquait l’avocate dans une précédente réaction.