Parlement : Vers la fin de la lune de miel PJD-PPS ?

Saâdeddine El Othmani et Nabil Benabdellah / Archive -DR

Est-ce la fin de l’alliance entre les camarades du PPS et les islamistes du PJD ? Hier soir, les députés des deux partis se sont affrontés à la Chambre des représentants pour arracher la présidence de la Commission des finances publiques.

Des partis de l’opposition et de la majorité gouvernementale ont soutenu le candidat du Livre, Rachid Hammouti, contre celui de la Lampe Driss Skalli Adaoui. Finalement la victoire est revenue au PJD avec 107 voix contre 83 pour l’autre prétendant.

Il fait dire que les députés du PJD se sont bien préparés à cette échéance par une forte présence dans l’hémicycle lors de la session des questions orales. En revanche, le PPS a pâti des nombreuses absences enregistrées dans les rangs du PAM. Des élus du Tracteur protestaient, ainsi, contre la désignation unilatérale de leur secrétaire général des représentants du parti au bureau de la Chambre basse.

L'élection des présidents de commissions a permis aux islamistes d’en glaner trois : Youssef Gharbi aux Affaires étrangères, Défense, Affaires islamiques et MRE ; Driss Skalli Adoui au Contrôle des finances publiques et Abdellah Bouanou au Finances et Développement économique.

Pour rappel le 15 avril 2016, le PPS et le PJD avaient scellé une alliance.