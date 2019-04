Industrie : L’association des sidérurgistes dénonce une concurrence déloyale

L'Association des sidérurgistes du Maroc (ASM) a recommandé de maintenir les mesures de sauvegarde instaurées dans le secteur sidérurgique et de mettre en place une taxation supplémentaire pour faire face à la concurrence déloyale.

«L'ASM, regroupant tous les producteurs marocains d'acier (long et plat) affirme sa position quant à la nécessité absolue de maintenir les mesures de sauvegarde instaurées et futures, et mettre en place une taxation supplémentaire afin d'aligner le niveau de la protection à celui pratiqué dans la région et dans le reste du monde et préserver ainsi, ses investisseurs, son savoir-faire et ses emplois», a indiqué un communiqué de l'association.

Alors que la majorité des pays du monde protègent leur industrie des répercussions des mesures protectionnistes des États-Unis, «au Maroc, certaines filières s'opposent aux mesures de sauvegardes instaurées et demandent même l'annulation des mesures existantes», a déploré l'ASM, rappelant que «cette démarche est dangereuse et mettra en péril les avancées et le développement du tissu industriel marocain ainsi que l'atout majeur dont le Maroc dispose, qui est son autonomie et les emplois qu'elle génère».

«Aujourd'hui et plus que jamais, l'industrie sidérurgique mondiale, subit une forte pression à la suite de la décision des États-Unis d'appliquer un droit de douane de 25% sur les importations d'acier et qui a suscité l'instauration de mesures similaires par l'Union européenne et la Turquie», a relevé l'ASM, estimant que les équilibres mondiaux et régionaux des marchés de l'acier ont, par conséquent, changé et une pression encore plus forte est exercée sur les marchés peu protégés comme le marché marocain.