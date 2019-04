Maroc : Lancement d'une campagne de lutte contre la traite des êtres humains

La présidence du ministère public en partenariat avec le bureau multi-pays de l'ONU Femmes a lancé, lundi à Rabat, sa campagne de communication et de sensibilisation sur la lutte contre la traite des êtres humains.

A travers cette campagne lancée à l'occasion de la clôture du programme «accès aux services judiciaires pour femmes et enfants victimes de la traite humaine au Maroc», le ministère public et l'organe onusien ambitionnent de sensibiliser le public ainsi que les partenaires nationaux et les organisations de la société civile sur ce fléau, ses manifestations, ainsi que sur le cadre législatif marocain, qui, par le biais de la loi n° 27.14, lutte contre ce phénomène et protège les droits des victimes.

S'exprimant à cette occasion, le procureur général du roi près la Cour de cassation, président du ministère public, Mohamed Abdennabaoui a affirmé que la lutte contre la traite humaine demeure au centre des préoccupations de la politique pénale nationale à travers la mise en œuvre de la loi relative à la lutte contre la traite des êtres humains. «Cette loi offre un cadre efficace pour réprimer les trafiquants d'êtres humains et garantir une protection juridique aux victimes», a-t-il dit.

Le président du ministère public a en outre affirmé que la lutte contre le crime de traite des êtres humains pose des défis à la politique pénale, notamment en matière d'identification des victimes et de dénonciation des crimes, outre la sensibilisation sur les dangers et les moyens par lesquels ils sont commis.

La représentante du Bureau d'ONU-Femmes à Rabat, Leila Rhiwi, a relevé que cette rencontre a pour objectif de rendre accessible la loi n° 27.14 relative à la traite des êtres humains et de faire connaitre à l'opinion publique l'ensemble des dispositions mises en place par le ministère public pour soutenir et protéger les droits des victimes.

«Il est très important aujourd'hui que l'opinion publique prenne conscience qu'il existe un cadre légal, des cellules d'accueil et des dispositifs qui protègent et prennent en charge les victimes de traite humaine», a-t-elle noté.