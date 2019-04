Casablanca : Arrestation de quatre personnes soupçonnées de braquage à Ouarzazate

Le service préfectoral de la police judiciaire de Casablanca a arrêté lundi, sur la base d'informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), quatre individus, dont un repris de justice faisant l'objet de cinq avis de recherche pour différents crimes et délits, soupçonnés de liens avec le réseau criminel auteur du braquage, le 12 avril, d'une agence d'Al Barid Bank dans la commune de «Tarmigt» (province de Ouarzazate).

Les investigations et interventions qui ont eu lieu dans la zone de Bouskoura et le quartier Sbata à Casablanca ont permis d'arrêter trois des principaux suspects, dont deux frères, ayant préparé et exécuté ces actes criminels, indique un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), soulignant qu'un quatrième complice a également été appréhendé pour avoir assuré l'hébergement des auteurs de ce crime.

Les perquisitions se sont soldées par la découverte de 2 025 000 dhs et d'autres sommes d'argent de différentes valeurs en devises européenne, américaine et saoudienne, ainsi que des pièces d'identité appartenant à de tierces personnes et des outils utilisés dans le braquage: une lampe torche et une cagoule, ajoute la même source.

Les recherches et investigations se poursuivent sous la supervision du parquet et en collaboration avec les services de la Gendarmerie royale compétents, en vue d'élucider les circonstances de cette affaire, d'identifier l'éventuelle complicité d'une responsable de l'agence avec les membres de ce réseau et d'arrêter toutes les personnes impliquées dans la planification de ce crime.