Shindokai : Le Franco-marocain Mustapha Chichaoui devient champion du monde

C’est une consécration qui intervient après 28 ans de carrière. Le 13 avril dernier à Milan, le Franco-marocain Mustapha Chichaoui est devenu Champion du monde du Shindokai, lors de la compétition mondiale organisée par WFC en collaboration avec l'Alliance sportive italienne.

«Mustapha Chichaoui qui s’est pesé hier (samedi 13 avril, ndlr) à 73kg a accepté de combattre dans la catégorie des - de 85kg. Il remporte sa finale sur une superbe clé de cheville et devient donc champion du monde WFC Shindokai kan en expert - de 85kg», écrit la page du club Dojo Senshi Karaté de Saint-Léger-du-Bourg-Denis (Normandie).

Mustapha Chichaoui, originaire de Bin El-Ouidane (province d’Azilal), est arrivé au Championnat du monde du Shindokai à Milan après avoir décroché, cette année, deux championnats de France en Karaté mixte MMA et en Shindokai. Les samedi 23 et dimanche 24 mars dernier à Nice, lors du championnat de France de karaté Shindokai, en vétéran léger -76 kg, il est devenu champion de France de Shindokai, un art martial d'origine japonaise.

«J’ai gagné au bout de deux rounds. Je suis heureux», confie-t-il ce lundi à Yabiladi. «En 28 ans de carrière, j’ai gagné beaucoup de championnats locaux et nationaux mais pas de championnats du monde.» Le nouveau champion du monde nous déclare aussi que son «projet pour plus tard c’est le Maroc». «J’aimerai y entrainer et transmettre mon savoir aux jeunes marocains», ajoute-t-il.

Mustapha Chichaoui a déjà joué dans plusieurs équipes de France dans plusieurs disciplines, comme le full contact, le Taekwondo, la boxe anglaise ou encore le kick-boxing.