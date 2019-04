Maroc : La Semaine nationale de vaccination se tient du 22 au 28 avril

Le ministère de la Santé organise, du 22 au 28 avril, la Semaine nationale de vaccination sous le thème «pour une protection contre les maladies : continuons la vaccination». L'objectif est de «promouvoir la vaccination pour une protection efficace aussi bien individuelle que collective contre les maladies à prévention vaccinale durant tout le cycle de vie», souligne le ministère dans un communiqué.

Cette action, qui d'inscrit dans le cadre de la célébration de la Semaine mondiale de la vaccination, rappelle que «la vaccination est une intervention sanitaire reconnue à large envergue puisqu'elle sauve des millions de vies annuellement et contribue, efficacement, à l'amélioration de la santé des populations». Ainsi, le ministère de la Santé sensibilise, dans le cadre de cette semaine, les parents et les différents acteurs concernés à l’importance de la vaccination en tant qu'intervention efficace, sûre et gratuite, pour protéger les enfants contre un nombre de maladies qui sont responsables, dans certains cas, de situations de handicap, voire de décès.

La célébration de cette semaine représente une opportunité pour rappeler l’importance et la sécurité de l'immunisation contre les maladies évitables par la vaccination, ainsi que le respect du calendrier national de vaccination adopté par le ministère. «Il est indispensable de recevoir toutes les doses des vaccins recommandés et ce, afin de conserver le développement atteint en matière d'immunisation à l'échelle nationale», indique le ministère.

En effet, le Maroc fait partie des pays pionniers engagés pour assurer aux enfants le droit à la santé en leur permettant l'accès à des vaccins sûrs, efficaces, de bonne qualité et gratuits selon les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé et du Comité national technique et scientifique consultatif de vaccination.

Les efforts déployés dans le cadre du Programme national d'immunisation, ont permis d'atteindre une couverture vaccinale nationale contre les maladies ciblées, dépassant 95%. En outre, le Maroc a été le premier pays de la Région OMS de la Méditerranée orientale (EMRO) à avoir été certifié en 2002 pour l'élimination du Tétanos néonatal. Il a par ailleurs réduit de plus de 85% le nombre de cas de méningites à Haemophilus influenza type b et il est en phase de pré-élimination de la rougeole.