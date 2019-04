Sri Lanka : Le Département d’Etat américain met en garde contre de nouveaux attentats

Le Département d’Etat américain a mis en garde contre des «groupes terroristes» qui prévoient de poursuivre leurs attaques au Sri Lanka, après celles d’hier ayant visé des églises et des établissements hôtelier, dans la capitale Colombo et dans l’est de l’île.

Selon l’agence Reuters, le département américain a déclaré que des terroristes pourraient encore lancer des attaques sans préavis. Les cibles potentielles comprennent les lieux touristiques, les gares de transport commun, les centres commerciaux, les hôtels, les lieux de culte, les aéroports et autres lieux publics.

Dimanche, le Sri Lanka a été secoué par une série d’attentats terroristes à la bombe contre des églises et des hôtels, faisant au moins 290 morts et plus de 500 blessés. Selon la police et les témoins, au moins trois kamikazes seraient impliqués.

Hier, le gouvernement srilankais a annoncé l’arrestation de huit individus en lien avec les attaques.