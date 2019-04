Palestine : Les chefs arabes de la diplomatie se réunissent au Caire

Les travaux de la réunion d'urgence des ministres arabes des Affaires étrangères sur les derniers développements de la cause palestinienne se sont ouverts, dimanche, au siège de la Ligue des Etats arabes, à la demande de l'Etat de la Palestine.

Le Maroc est représenté à cette réunion, qui se déroule en présence du président palestinien Mahmoud Abbas, par une délégation conduite par la secrétaire d'Etat auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mounia Boucetta.

Ce conclave examine les derniers développements de la question palestinienne sur les plans politique, financier et médiatique, à la lumière des récentes élections israéliennes et les mesures prises par Tel Aviv à l'encontre du peuple et de l'économie palestiniens.

Le président Abbas présentera sa vision et son évaluation de la situation, ainsi que les répercussions des résultats des dernières échéances électorales. Les ministres arabes des Affaires étrangères examineront avec le président palestinien la question du filet de sécurité financière pour la Palestine, adopté par la Ligue.