Maroc : Une nouvelle ère s’ouvre pour le site phénicien de Lixus

Le ministre de la Culture et de la communication Mohamed Laâraj a présidé, samedi, la cérémonie d’ouverture officielle du centre d’interprétation du site archéologique de Lixus, plus ancienne métropole dans le royaume, et l’un des plus anciens centres urbains de la Méditerranée occidentale.

Etalée sur une superficie de 62 hectares, cette métropole a été construite par les commerçants phéniciens au VIIIe s. av. J-.C., et était active pendant près de 22 siècles, où son existence a traversé les temps passant de l’époque phénicienne (depuis la fin du XIIe s. av. J.-C), à l’époque mauritanienne, et l’époque romaine, puis l’époque tardive et islamique.

Ainsi, le ministre Laâraj a noté que l’importance de ce site requiert une approche appropriée pour préserver son authenticité au profit des générations futures. A cet effet, il insiste sur le fait de déployer les efforts de préservation du patrimoine sans les lier uniquement à une vision économique, ajoutant que les expériences pionnières d’autres pays démontrent que la protection et la réhabilitation du patrimoine culturel pour contribuer à la réalisation d’une grande partie des objectifs du développement durable est à la fois une fin et un moyen.

«Notre travail au site Lixus n’est pas terminé. Ses composantes archéologiques et ses potentialités économiques sont, en effet, à même de lui valoir une consécration internationale de la part de l’UNESCO», a-t-il souligné, notant qu’à cette fin, le ministère mettra en place un programme et un budget annuel.

L’ouverture du centre d’interprétation du site de Lixus a été marquée par le vernissage d’une exposition de photos du site et d’objects archéologiques découverts dans ce lieu historique. La cérémonie s’est déroulée en présence du gouverneur de la province de Larache, du président du Conseil de la ville, d’un représentant du Conseil régional, de parlementaires de la région, de chefs de services extérieurs et d’élus locaux.