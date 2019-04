Le Sri Lanka endeuillé par une série d’attentats lors des célébrations de Pâques

Explosion à l'intérieur de l'une des églises touchées ce dimanche au Sri Lanka / Ph. DR. via Twitter

Ce dimanche, plusieurs explosions ont secoué des églises et des hôtels au Sri Lanka, tuant au moins 158 personnes et faisant plusieurs centaines de blessés, principalement des fidèles qui célébraient la messe de Pâques. Selon la police, ce bilan pourrait s’alourdir dans les prochaines heures.

Le ministère de la Défense a décrété un couvre-feu de douze heures à compter de 18 h (heure locale), rapporte l’AFP. Aussi les réseaux sociaux ont été bloqués par le gouvernement, par prévention contre la prolifération de fausses informations.

La même source explique que les explosions se sont faites en deux temps. Six ont d’abord visé trois églises, dont le sanctuaire Saint-Anthony et Saint-Sébastien de Negombo dans la capitale sri lankaise, ainsi que Batticaloa, à l’est de l’île. Quelques heures plus tard, deux nouvelles déflagrations se sont produites en début d'après-midi : une dans un hôtel à Dehiwela (sud de la capitale sri-lankaise), faisant deux morts, l’autre tuant trois policiers dans une attaque perpétrée par un kamikaze.

Les attentats terroristes n’ont pas encore été revendiqués, mais le Premier ministre Ranil Wickremesinghe parle d’«attaques lâches». Le chef de la police nationale Pujith Jayasundara avait alerté ses services il y a dix jours sur un mouvement islamiste appelé NTJ (National Thowheeth Jama’ath) projetant «des attentats suicides contre des églises importantes et la Haute commission indienne».

Le président srilankais Maithripala Sirisena a exprimé son choc, tandis que, le ministre des Finances Mangala Samaraweera a déclaré sur Twitter que les attaques avaient tué «de nombreux innocents [dans] une tentative coordonnée pour provoquer des meurtres, le chaos et l’anarchie».

Les attentats ont également suscité des réactions à l’international, notamment au Royaume-Uni où la Première ministre Theresa May a adressé ses «plus sincères condoléances [à] toutes les personnes affectées». Le président français Emmanuel Macron dit condamner «fermement» des «actes odieux».