Casablanca : Le complexe sportif Mohammed V rouvre ses portes fin mai

La réouverture du complexe sportif Mohammed V à Casablanca aura lieu durant la dernière semaine du mois de mai prochain, annonce, vendredi, la wilaya de Casablanca-Settat.

Une commission, présidée par le Wali de la région, a effectué, vendredi, une visite de terrain afin de s'enquérir de l’avancement des travaux de modernisation et de mise à niveau du complexe, indique la wilaya, dans un communiqué.

Après une présentation du projet et du rétroplanning par la société en charge des travaux (Casa-Aménagements), la commission a pu constater de visu l’état des travaux réalisés et a pris acte des travaux restants, ajoute-t-on de même source.

Le Wali était accompagné lors de cette visite par le gouverneur de la préfecture d’arrondissements de Casablanca-Anfa, le président de la commune de Casablanca, les responsables régionaux des services de sécurité compétents et les directeurs généraux des sociétés de développement local Casa-Aménagements et Casa Events et Animation.