GCAM et la BERD mobilisent 20 M€ pour financer les projets agricoles et ruraux portés par les femmes

Le groupe Crédit Agricole du Maroc (GCAM) et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) ont signé, à Meknès à l'occasion du 14ème Salon international de l'agriculture au Maroc (SIAM 2019), une lettre de mandat portant sur la mise en place d'une ligne de crédit de 20 millions d'euros pour le financement des projets agricoles et ruraux portés par les femmes.

Cette ligne, objet de la lettre de mandat signée par par le Président de directoire du GCAM Tariq Sijilmassi et la Directrice du Bureau au Maroc de la BERD Marie-Alexandra Veilleux-Laborie, porte sur le financement d’unités agricoles, agroalimentaires et économiques en milieu rural, indépendamment de leur taille, mais portées exclusivement par des femmes. Elle s’inscrit dans le cadre du programme "Women in Business" lancé par la BERD au Maroc en septembre 2018.

L’objectif principal recherché par le groupe bancaire est d’améliorer l’accès des femmes aux dispositifs de crédits, en particulier les femmes chefs d’exploitations agricoles, les femmes managers de coopératives agricoles, les femmes dirigeantes d’entreprises agroalimentaires et de services à l’agriculture, ainsi que les femmes micro-entrepreneuses.

Cette ligne s’appuie également sur un système de couverture partielle du risque, sous forme de garantie de première perte, associé à une assistance technique dédiée à la fois à la banque pour une meilleure structuration de son offre genre, qu’aux femmes clientes du GCAM bénéficiaires pour soutenir leur croissance.

Le programme "Women in Business" au Maroc bénéficie d’un soutien important de l'Union Européenne (UE) dans le cadre de son initiative en faveur de l’inclusion financière pour le financement de l’assistance technique et des garanties de première perte. L’assistance technique sera gérée par le Centre d’Études et Recherches du Crédit Agricole du Maroc (CERCAM).