Enseignement : Un PJDiste membre du gouvernement fait l’éloge de la langue anglaise

«Le recours à l’anglais est le destin de nous tous». Une affirmation signée Khalid Samadi, secrétaire d’Etat chargé de l’Enseignement supérieur dans une interview accordée au site Al3omk, l'une des médias de la Lampe.

«Ce n’est plus une option. Le monde d’aujourd’hui s’oriente vers la publication en langue anglaise», assurant que «86% des recherches scientifiques sont réalisées en anglais alors que les autres langues se partagent les 14% restant, dont seulement 1,6% pour le français», a justifié ce membre du gouvernement El Othmani.

«Il faut que l’approche de notre pays en matière de recherche scientifique s’oriente dans le sens de l'adoption de l’anglais, d’autant que le classement des universités dépend de l’édition scientifique. Et celle-ci se fait en anglais.» Khalid Samadi, secrétaire d’Etat chargé de l’Enseignement supérieur

Néanmoins le membre du PJD a vite essayé de tempérer ses propos. «Il ne s’agit pas là d’une déclaration de rupture avec l’arabe et le français», soulignant que la première aux côtés de l’amazighe sont «les langues officielles» du Maroc. Quant à la deuxième «elle est la langue de la communication dans notre pays et encore fortement présente dans les centres de recherches en raison de l’histoire et des liens scientifiques et culturelles entre le Maroc et les Etats francophones généralement».

Le secrétaire d’Etat a bien entendu évité de mentionner la France, sans doute pour ne pas s’attirer les foudres de ses «frères» au PJD.

Le ministre s’est dit, par ailleurs, confiant en l’avenir de l’anglais au Maroc. «Je m’attends à ce que dans la prochaine décennie, l'enseignement en anglais se développera, particulièrement dans l'enseignement supérieur avec une hausse des mémoires universitaires rédigés en anglais», faisant savoir qu’ils représentent déjà «11%» actuellement.