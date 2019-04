Les ibadites marocains dénoncent les violences contre leurs coreligionnaires en Algérie et en Libye

L’Association marocaine des droits et des libertés religieuses a affirmé ce vendredi qu’elle suit «avec une grande préoccupation le déclanchement de la guerre et la situation inquiétante dans l’ouest de la Libye en général, et dans la région de Mzab en Algérie». Des régions où vivent une composante ibadite et une minorité culturelle amazighe.

Dans un communiqué parvenu à Yabiladi, la coordination des ibadites au sein de cette ONG a dénoncé «la recrudescence de la violence et l’expansion de la guerre», qui aurait touché des personnes appartenant à l’ibadisme et qui seraient soumises à des actes de violence.

Citant le Comité pour la libération des détenus d’opinion de Mzab, la coordination rapporte que «les autorités algériennes ont arrêté des dizaines d’ibadites, victimes de discrimination raciale, et les ont soumis à la torture physique».

Tout en condamnant «l’hostilité des autorités à l’égard des adeptes de l’ibadisme et de la composante amazighe en Libye et en Algérie», la coordination appelle à une «protection internationale des victimes de ces fatwas religieuses et d’excommunication et de la violence émanant de groupes armés».

Le communiqué tire aussi au passage sur le général Khalifa Haftar, qu’il accuse de vouloir «faire revivre un État militaire à ethnie raciste semblable au régime de Mouammar Kadhafi».

«Nous appelons les organismes des Nations unies, en particulier le Conseil des droits de l’homme et le Conseil de sécurité, à assumer leurs responsabilités de manière résolue et urgente et à intervenir immédiatement et par tous les moyens pour [notamment] protéger les civils, et veiller à ce que les groupes armés extrémistes en Libye et les autorités algériennes ne commettent ni violations ni crimes de guerre à l’encontre des minorités religieuses», conclut le communiqué.