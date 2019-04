Des groupes britanniques d’extrême droite bannis de Facebook

L’extrême droite britannique désormais persona non grata sur Facebook. Le réseau social a annoncé jeudi avoir exclu de ses pages et de sa filiale Instagram plusieurs groupes britanniques d’extrême droite, estimant que ceux qui «propagent la haine» n’y avaient «pas leur place», indique l’Agence France-Presse (AFP).

«Les individus et organisations qui propagent la haine, attaquent ou appellent à l’exclusion des autres sur la base de ce qu’ils sont, n’ont pas leur place sur Facebook», a déclaré un porte-parole du géant américain dans un courrier électronique à l’AFP. «En vertu de notre politique relative aux personnes et organisations dangereuses, nous interdisons ceux qui proclament une mission violente ou haineuse ou qui se livrent à des actes de haine ou de violence», ajoute la même source.

Dans la liste des groupes bannis figurent notamment le Parti national britannique (BNP), la Ligue de défense anglaise (EDL) et le parti Britain First.

De plus, l’interdiction va au-delà des groupes et des individus spécifiquement cités en tant qu’organisations haineuses : les posts et autres contenus qui «en font l’éloge ou les soutiennent» seront également interdits, de même que les utilisateurs qui coordonnent le soutien à ces groupes, précise The Guardian.

La députée travailliste Yvette Cooper, présidente du comité restreint pour les Affaires intérieures, a salué cette décision et l’a qualifiée de «très attendue». «Ces mesures sont un premier pas nécessaire, mais il faut également une réglementation indépendante et des sanctions financières significatives pour les entreprises qui tardent à traiter les contenus illégaux, violents et extrémistes dans des délais stricts», a-t-elle déclaré.