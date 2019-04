Sahara : Négociations en coulisse pour contourner le mécanisme des droits de l’Homme réclamé par Washington

Le ministre des Affaires étrangères marocain a présenté, aujourd’hui à la réunion du conseil de gouvernement, un exposé sur la question du Sahara, indique un communiqué des services de Saâd-Eddine El Othmani parvenu à notre rédaction.

L’intervention de Nasser Bourita a porté sur «le processus politique à l’aune de la tenue des deux tables rondes de Genève en décembre 2018 et mars 2019, notamment la participation de chaque partie et leurs résultats», précise le texte. Le chef de la diplomatie a également abordé «la gestion de la MINURSO et la promotion de certains idées et projets improductifs» se rapportant à l’avenir de la mission onusienne.

Ce passage du communiqué, quoique bref, est assez révélateur des problèmes que rencontre le Maroc pour faire face, une nouvelle fois, à la proposition des Etats-Unis de mettre en place un mécanisme indépendant chargé de la surveillance des droits de l’Homme.

Vers une deuxième mouture du projet de résolution ?

A New York où se joue l’avenir du Sahara, Yabiladi a interrogé une source proche du dossier sur le déroulement des négociations autour du projet de résolution. «Elles sont difficiles mais les nouvelles en provenance du siège des Nations unies convergent plutôt vers une issue satisfaisante pour le royaume. Parmi les cinq membres permanents du Conseil de sécurité, Rabat peut compter sur le soutien et la compréhension de trois Etats : La France, la Chine et la Russie», nous précise-t-elle.

«Un appui qui pourrait amener Washington à présenter, probablement ce vendredi, une deuxième mouture de son projet de résolution qui recueille l’adhésion des autres puissances mondiales.» Source à New-York

Ainsi, le «mécanisme» réclamé par les Etats-Unis, et ayant fait l’objet de la visite à Rabat de David Hale, et mentionné par Antonio Guterres dans son rapport, pourrait être remplacé par des «visites régulières dans les villes du Sahara de délégations du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'Homme», précise la même source.

Le HCDH a d’ailleurs pour mission de promouvoir, de contrôler et de renseigner sur le respect des droits de l’Homme sur les cinq continents. Cette solution est à même de permettre de satisfaire le Maroc et de contourner la proposition américaine.