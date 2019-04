Le festival Jidar revient à Rabat du 22 au 28 avril

L’édition 2019 du festival Jidar revient à Rabat du 22 au 28 avril. «C’est par le prisme de l’enfance que le festival souhaite voir s’exprimer cette édition. L’enfance – non pas cantonnée à sa définition chiffrée – mais en tant que vision. Pour ce faire, la programmation a pris le soin d’inviter des grands artistes dont l’univers est déjà empreint de cet état d’esprit», indiquent les organisateurs dans un communiqué.

Pour toiles géantes, les artistes auront 11 murs savamment dispersés dans la ville pour en faire profiter un maximum de riverains. Deux de ces murs font partie du volet «Le musée bouge» qui permet d’exploiter par rotation les 6 façades du Musée Mohamed VI et de renforcer ainsi, le pont construit entre art urbain et art contemporain, soulignent les organisateurs.

Parmi les artistes invités, l’illustratrice belge Caratos, l’artiste canadienne Danae, dont la touche se reconnaît «à ses œuvres d’art colorées et fantastiques inspirées des traditions locales qu’elle explore au contact des populations qu’elle côtoie», l’artiste marocain Dynam, originaire de Casablanca, la street artiste argentine Hyuro, le Français Yann Chatelin et le street artiste espagnol GR170. «Mixant sprays, marqueurs et rouleaux, il a depuis l’année 2000 affiné sa touche personnelle qui s’inspire de la culture comics, dessins animés, jeux vidéo et punk», indiquent les organisateurs à propos de ce dernier.