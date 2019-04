Le journaliste Omar Radi convoqué à la BNPJ pour ses tweets sur le procès du Hirak

Le journaliste Omar Radi a été convoqué, ce jeudi, au siège de la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ), afin d'être interrogé sur ses tweets concernant le procès du Hirak, explique-t-il sur le réseau social Twitter.

Il précise que l’interrogatoire a porté sur ses tweets concernant «la justice dans ce pays, et notamment le déroulement du procès de nos camarades et confrères journalistes du Hirak du Rif».

Tout d'abord, un grand merci à toutes celles et tous ceux qui se sont inquiété-es, ont manifesté leur solidarité et leur soutien. Je ne me suis pas senti seul un seul instant lors de l'interrogatoire de ce matin au siège de la BNPJ. Merci infiniment ❤️