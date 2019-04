Rabat : Les ex-ouvriers des mines de Jerada en sit-in ouvert devant le ministère de tutelle

Depuis lundi, une cinquantaine d’ouvriers licenciés depuis la fermeture de Charbonnages du Maroc (CdM) à Jerada ont entamé un sit-in ouvert à Rabat, devant le ministère de l’Energie et des mines, en attendant d’être rejoints par d’autres anciens travailleurs. Ils protestent contre «un rétropédalage» du ministre Aziz Rabbah sur les promesses qui leur ont été faites au cours du dialogue avec lui, notamment sur leur retraite et le non-respect des engagements précédemment pris par le gouvernement.

Ainsi, l’Association des ouvriers des mines et des atteints d’anthracose à Jerada pointe du doigt le fait que le ministre n’ait pas donné suite à nombre de points figurant sur le dossier revendicatif des travailleurs, tels que le remboursement sur le total des journées travaillées, le déménagement de familles après la fermeture de la société à la fin des années 1990 et l’incapacité permanente partielle (IPP), entre autres.

«Nous avons soumis ce dossier à M. Rabbah pour étudier tous ces aspects, la seule réponse que nous avons depuis toutes les réunions et rencontres est relative au remboursement des journées travaillées», explique Rachid Essaltani, président de l’association, à Alyaoum24. «Sur le reste, nous n’avons aucune réaction alors même qu’il existe des documents où le ministère a précédemment reconnu ces personnes comme ayant été licenciées», ajoute-t-il, se demandant si ce blocage ne profitait finalement pas à une partie inconnue.

Des revendications qui traînent depuis vingt ans

«Nous exigeons depuis vingt ans que ces personnes soient réhabilitées dans leurs droits légitimes, sachant que ces ouvriers, notamment les personnes atteintes d’anthracose, ont été exclus de l’augmentation dont les retraités ont bénéficié», souligne Rachid Essaltani. En témoignent les pensions de retraite que touchent les ouvriers licenciés souffrant de cette maladie professionnelle, et que leur association estime à moins de 1 000 DH par mois. Une pension qui doit permettre à ses bénéficiaires de subvenir à leurs besoins quotidiens et faire vivre dignement leurs familles.

Auprès des anciens ouvriers s’exprime ainsi la lassitude face à un double-discours qui leur fait miroiter une sortie de crise depuis plusieurs années, sans que leur situation ne change. L’an dernier, une commission d’enquête parlementaire devait se pencher sur les raisons ayant mis les ouvriers de CdM dans une situation de blocage malgré la convention sociale de l’époque.

Dans un précédent entretien à Yabiladi, Touria Lahrach, président de la commission, a expliqué que cette dernière devait «identifier les lacunes et les failles conduisant de plus en plus de citoyens à réclamer une application de la convention sociale et économique, qui a accompagné la fermeture des mines». Également coordinatrice du groupe parlementaire de la Confédération démocratique du travail (CDT) à la Chambre des conseillers, la responsable estime qu’il s’agit, par ailleurs, de «trouver une manière d’assurer un développement de la région».

Cependant, les travaux de la commission ont été mis à mal, notamment après la démission de son rapporteur, en décembre 2018. Abdessamad Merimi, conseiller PJD, avait alors déclaré être arrivé à la conclusion que «les conditions pour le fonctionnement régulier de la Commission d’enquête n’étaient pas réunies», sabordant ainsi sa mission. Il pointe du doigt notamment «la décision du président de la deuxième Chambre de ne pas prolonger son délai de travail», comme demandé par les membres de la Commission.