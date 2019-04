Italie : Marocain et handicapé, il raconte son agression à bord d'un tramway

«Ils m’ont craché dessus et m’ont humilié. Ça allait mal finir. Un homme voulait m’attaquer mais il a été arrêté juste à temps, sinon, je ne sais pas ce qui me serait arrivé.» C’est par ces mots qu’Abderrahim Belgaid, Italien d’origine marocaine et tétraplégique, raconte à La Stampa son agression survenue cette semaine à bord d’une rame de tramway à Turin.

Mardi soir vers 19 heures, ce Maroco-italien âgé de 62 ans emprunte la ligne 4 du tramway près de Porta Nuova. «Le chauffeur est venu me dire que je devais porter une ceinture de sécurité. Je suis tétraplégique, mes mains bougent à peine : je n’aurais pas pu l’attacher même si je l’avais voulu», confie-t-il. Le chauffeur lui conseille donc de quitter la rame. Il proteste contre cette requête et le chauffeur quitte la rame pour consulter sa direction. Abderrahim se retrouve seul avec les autres passagers. «Personne ne m’a donné un coup de main pour attacher la ceinture», déplore-t-il.

Les passagers commencent alors à l’insulter à cause du retard. Des insultes de type «Marocain de m****», «Handicapé de m****» ou encore «retournez dans votre pays» fusent à son encontre. «Un homme de soixante-dix ans, aux cheveux blancs, m’a craché dessus. Il m’a dit aussi qu’il me briserait le cou si je ne sortais pas», poursuit-il.

Un garçon intervient finalement pour demander à tout le monde de se calmer et défendre le Marocain. «Cette histoire survient comme une nouvelle blessure dans sa vie malheureuse», dénonce la Stampa, qui précise que le Maroco-italien a déposé plainte suite à cette agression.

Abderrahim est devenu handicapé après une attaque. Citoyen italien d’origine marocaine, il a été battu par son ancien employeur il y a treize ans. Poussé contre le bord d’un meuble, son cou s’est brisé. Il est devenu tétraplégique. Il y a trois ans et demi, il a aussi été heurté par une voiture. Un drame «que certains passagers du tram 4 n’ont pas pris en considération avant de lui lancer leurs insultes racistes», conclut le média.