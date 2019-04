Hirak : Al Adl Wal Ihsane prendra part à la marche du dimanche

Le mouvement Al Adl Wal Ihsane a annoncé mercredi qu’il prendra part à la manifestation qui aura lieu dimanche à Rabat en soutien aux détenus du Hirak.

Dans un communiqué, la Jamaâ a précisé qu’«en condamnation aux verdicts injustes prononcés à l’encontre des détenus du Hirak et en solidarité avec eux et avec leurs familles ainsi que les demandes de leur libération, le cercle politique appelle à la participation à la manifestation» du dimanche. Une protestation qui intervient à l’appel des détenus et leurs familles, au lendemain de la confirmation, par la Cour d’appel de Casablanca, des verdicts prononcés en première instance.

Le communiqué du mouvement de Mohamed Abbadi précise que la marche démarrera dimanche à 11h à partir de Bab El Had à Rabat.

Lundi, une source au sein de la Jamaâ avait confié à Yabiladi que le mouvement n’avait pas encore tranché quant à sa participation ou pas à cette marche, au moment où plusieurs organismes avaient confirmé leur présence. Il s’agit notamment de l’association marocaine des droits de l’Homme (AMDH), la Fédération de la gauche démocratique (FGD) ainsi qu’Annahj Addimocrati. La semaine dernière, l’Assemblée mondiale amazighe a, elle aussi, déclaré son soutien à cette protestation.

Pour rappel, Al Adl Wal Ihsane avait participé à l'imposante manifestation organisée le 11 juin 2017 dans la capitale en solidarité avec le Hirak, avec plusieurs milliers de manifestants.