Rabat : L'acteur marocain Mahjoub Raji n'est plus

L'acteur marocain Mahjoub Raji s'est éteint à l'âge de 79 ans, mercredi dans un hôpital à Rabat, des suites d'une maladie, a-t-on appris auprès de sa famille.

Le défunt, l'un des plus anciens acteurs de la scène artistique au Maroc, est né en 1940 et a entamé sa carrière très jeune à travers des représentations théâtrales. Visage emblématique de la télévision marocaine, l'artiste est connu pour ses apparitions dans plusieurs séries télévisées comme «Men Dar Ldar», «Nsib Lhajj Azzouz» ou autres films à succès comme «Lalla Hobbi», «La symphonie marocaine» et «Ali, Rabiaa et les autres».

Très apprécié par le public marocain, Feu Raji est le premier artiste à avoir présenté aux téléspectateurs marocains des monologues, comme «Lhammam» dès 1980 ou encore «Tberguig» et «Kolha w Halo».

Les obsèques du défunt auront lieu ce jeudi après la prière d’Ad-dohr à Rabat.