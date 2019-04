Taourirt : Convoqué au service militaire, un jeune agresse le moqaddem

Un agent d’autorité local (moqaddem) à Taourirt a été grièvement blessé au visage et à la tête, lundi dernier, nécessitant son transfert urgent à l’hôpital pour recevoir les soins nécessaires. Il a été agressé par un jeune homme chez qui il s’est rendu pour lui remettre la convocation au service militaire obligatoire, essuyant le refus du concerné de prendre le document. L’échange verbal est devenu de plus en plus tendu jusqu’à en venir aux mains.

Selon des sources locales du site Al3omk, l’agent s’était rendu au quartier Al Majd de la ville orientale, où habite le jeune, avec qui le débat est devenu houleux avant de conduire à des blessures graves.

Les faits feront l’objet d’une enquête, puisque le moqaddem a déposé plainte pour agression. Cette agression liée à un refus de recevoir la convocation au service militaire obligatoire est la première du genre, depuis l’approbation de la loi à cet effet par le gouvernement marocain, l’été dernier.