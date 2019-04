Danone accuse un fort ralentissement de sa croissance au premier trimestre 2019

La croissance organique de Danone a fortement ralenti au premier trimestre, pénalisée par la faiblesse de sa nutrition infantile en Chine et le boycott de ses produits laitiers au Maroc, indique l’agence Reuters. Le groupe a toutefois dit tabler sur une accélération de ses ventes dès le deuxième trimestre.

Les ventes du groupe agroalimentaire ont totalisé 6,14 milliards d’euros, en hausse de 0,9% en données publiées.

«A taux de change et périmètre constants, sa croissance est tombée à 0,8%, un chiffre proche du consensus de 0,7% établi par l’entreprise, après une progression de 2,4% au quatrième trimestre 2018.»

Le groupe, qui possède les marques Evian, Activia, Alpro ou Blédina, avait dit s’attendre, en février, à une croissance modérée au premier trimestre et à une accélération en deuxième partie d’année, une fois les bases de comparaisons devenues plus faciles en Chine et au Maroc.

«Au Maroc, où les produits laitiers du groupe sont boycottés, les ventes ont encore chuté de 30%, mais les tendances devraient être meilleures dès le deuxième trimestre grâce à des comparatifs plus favorables», souligne l’agence Reuters.