Singapour : Une Chambre marocaine de commerce et d’industrie voit le jour

Une réunion pour la création de la Chambre marocaine de commerce et d’industrie à Singapour s’est tenue au Marina Bay Financial Center, mardi 16 avril, à l’initiative de la fondatrice de MorCham, Saïda Chakri, et de Mounia Nasser, co-fondatrice de MisterChrono, Aissam Djouli, fondateur de Premium International Care (PIC), et en présence de cadres, de dirigeants et de chefs d’entreprises marocains résidant à Singapour.

Ainsi, un communiqué explique que la MorCham a pour objectif d’accompagner la croissance des entreprises membres de la chambre, ainsi que de promouvoir et de représenter leurs intérêts auprès des autorités et partenaires économiques à Singapour et au Maroc.

Ouadia Benabdellah, ambassadrice du Maroc à Singapour, a félicité cette initiative, y voyant un encouragement de l’esprit d’initiative de la jeunesse marocaine. L’ambassadeur de Singapour non-résident au Maroc, George Goh Ching Wah, le Consul honoraire du Maroc à Singapour, Cheow Teck Ho, ainsi que la directrice du ministère des Affaires étrangères chargée des relations avec le Maghreb, le Moyen-Orient et l’Asie Centrale, Yi Jia Sim, ont également félicité cette initiative.