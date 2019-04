Espagne : La Marocaine Dina Bousselham au cœur d’un scandale politique

Le directeur du bureau de communication du palais de la Moncloa, Alberto Pozas, a démissionné ce lundi. Cette démission intervient suite au scandale qui a éclaté après la divulgation de plusieurs informations sensibles que contenait le téléphone de la Marocaine Dina Bousselham, rapporte le média Ok Diario.

L’affaire débute fin février lorsque l’ex-commissaire José Villajero -derrière les barreaux depuis 2017- a affirmé devant la Cour Suprême espagnole, qu'Alberto Pozas, qui à l’époque était directeur du magazine Interviú, lui avait remis en 2016, une clé USB contenant les données du téléphone de Dina Bousselham, ex-bras droit de Pablo Iglesias et actuelle secrétaire des migrations du parti politique Podemos.

Les informations partagées en interne entre les membres du parti s’étaient retrouvées à la une des principaux quotidiens espagnols. Le premier média a avoir évoqué le contenu du téléphone était El Confidencial en mars 2016. Suivront après plusieurs médias rapportant les propos désobligeants et parfois même les menaces proférées par le président du parti, Pablo Iglesias, en parlant de ces rivaux et certains journalistes espagnols.

Le juge de la Cour Suprême a ainsi estimé que les données du téléphone pourraient être intéressantes dans le cadre de l’enquête concernant les campagnes de financement du parti d’extrême gauche. Il décidera ainsi de conserver l’appareil, rapporte le site Ok Diario.

Au départ, un téléphone volé

Le téléphone en question aurait été volé fin novembre 2015 devant un centre commercial, rapporte le quotidien El Mundo ; les premières révélations ont suivi quelques mois après. Pourtant, ni Pablo Iglesias, ni Dina Bousselham n’avaient déposé plainte, souligne la même source. Ce n’est qu’après les déclarations de l’ex-commissaire que le président du parti a déclaré qu’il s’agissait d’une campagne orchestrée pour le discréditer, et ce à la veille des élections municipales.

Néanmoins, les théories et spéculations vont bon train dans les rédactions du pays ibérique. L’une d’elle est que la Marocaine, âgé de 28 ans, aurait exfiltré le contenu elle-même. Un journaliste du magazine Interviú qui a consulté le contenu du téléphone affirme que l’affaire est simplement une histoire de jalousie, alors que la jeune marocaine et Pablo Iglesias entretenaient une liaison.

Qui est Dina Bousselham ?

Dans un entretien accordé à Yabiladi en septembre 2018, la Marocaine était revenue sur ses débuts aux côtés du président de Podemos. Après des études en sciences politiques, elle a été contactée par son ancien professeur qui n’est autre que Pablo Iglesias. La jeune femme sera engagée en tant qu’assistante parlementaire lorsqu’il était député européen.

Une expérience enrichissante et qui l’a forgé, nous expliquait-elle. En 2015, Pablo Iglesias s’était présenté aux élections, tout le cabinet s’est délocalisé de nouveau à Madrid. La jeune politologue, qui restera dans son cabinet, grimpera les échelons très rapidement pour occuper actuellement le poste de secrétaire de la communication du parti politique dans la capitale et chapeaute le sujet des migrations dans la communauté de Madrid.

De plus en plus au premier plan, Dina Bousselham faisait ces derniers mois le tour des plateaux télévisés et des conférences, notamment autour de la question du Sahara Occidental. Dans la ligne du parti, la Marocaine a exprimé plus d’une fois son soutien à «l’autodétermination du peuple sahraoui (…) pour qui son parti sera le porte-voix s’il parvient à remporter les élections, afin que la question soit résolue de manière juste et digne».