Dix villes marocaines accueilleront une caravane Erasmus+ pour les étudiants

Le Bureau national Erasmus+ Maroc organise, en collaboration avec l’association Erasmus+ Student and Alumni Association (ESAA), «la caravane Erasmus+ : changing lives, opening minds» dans dix villes du royaume du 15 au 26 avril. Au total, 1 200 professeurs et 1 950 étudiants seront sensibilisés dans le cadre de 20 ateliers de formation, indiquent les organisateurs dans un communiqué parvenu à notre rédaction.

Le but de cette tournée, qui a démarré à la faculté des Sciences et Techniques d’Al Hoceima, est de «présenter les opportunités qu’offre le programme ERASMUS+» et de «renforcer les capacités des participants à répondre aux appels à candidatures».

Après Al Hoceima et Oujda en début de semaine, la caravane Erasmus+ sera à Béni Mellal le 18 avril, Er-Rachidia le 19, Marrakech le 22, Agadir le 23, Safi le 24, El Jadida le 25 et Casablanca le 26 avril.

Les étudiants et professeurs peuvent s’inscrire sur le site www.erasmusplus.ma afin de participer à ces journées qui débutent dans chaque établissement hôte à 8h30 et se prolongent jusqu’à 14 heures.

Le communiqué précise qu’Erasmus+ est le programme de l’Union européenne pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport. Il permet notamment la mobilité internationale des étudiants, enseignants et administratifs, et le co-financement des projets de coopération entre les universités marocaines et européennes. Ces projets visent la modernisation et l’échange pour l’innovation dans l’enseignement supérieur.

«Depuis 2014, 3 367 étudiants et enseignants marocains ont bénéficié de bourses de mobilité Erasmus. Les universités marocaines partenaires ont également accueilli 1 770 étudiants et staff européens. Le Maroc est le deuxième pays partenaire dans la région sud de la Méditerranée. Il est également très présent dans les programmes de renforcement des capacités des universités avec 33 projets en cours», indique la même source.