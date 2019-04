Etats-Unis : Les musulmans considérés comme les plus discriminés [enquête]

«Je suis musulmane et Daech ne me représente pas, ni ne représente l’islam», peut-on lire sur cette affiche. / Ph. Mic.com

Aux Etats-Unis, l’opinion publique constate une discrimination généralisée à l’égard des groupes raciaux, ethniques et religieux, notamment les musulmans et les juifs. D’après une enquête du Pew Research Center, menée du 20 au 25 mars auprès de 1 503 adultes et publiée lundi 15 avril, la majorité des sondés affirment qu’il y a «beaucoup, ou en tout cas une certaine» discrimination à l’égard des musulmans, des Noirs, des Hispaniques, des personnes homosexuelles et des femmes.

Les musulmans en particulier sont considérés comme le groupe religieux le plus exposé aux discriminations : 82% des personnes interrogées dans le cadre de cette enquête déclarent que les musulmans sont victimes «d’une certaine» discrimination, et 56% estiment qu’ils font face à «beaucoup» de discriminations, soit les taux les plus élevés parmi les neufs groupes raciaux, ethniques et religieux inclus dans l’enquête.

Le Pew Research Center observe également que les démocrates restent plus enclins que les républicains à considérer qu’il existe une discrimination à l’égard des musulmans, à hauteur de 92% pour les premiers et 69% pour les seconds.

Il en va de même à l’égard des Juifs : les démocrates sont 70 % à dire que ces derniers sont «au moins» victimes de discrimination, contre 55 % pour les républicains. De plus, 64% des sondés soutiennent que les Juifs sont «au moins» victimes de discrimination – une augmentation de 20 points par rapport à 2016. La proportion de personnes qui estiment que les Juifs sont confrontés à «beaucoup» de discriminations a presque doublé, passant de 13% à 24%.

Les démocrates plus enclins que les républicains à reconnaître les discriminations

«Les démocrates ont toujours été plus enclins que les républicains à affirmer que la plupart des groupes [ethniques, religieux et raciaux] sont confrontés à de nombreuses discriminations. Depuis 2016, cependant, la part des démocrates qui estiment que les Noirs font face à beaucoup de discriminations a augmenté, tandis que les opinions des républicains n’ont guère changé», observe le Pew Research Center. D’après les données fournies par le centre de recherches dans le cadre de cette enquête, les démocrates sont 92% à penser que les Noirs font l’objet de discriminations, contre 66% chez les républicains.

«Le changement est encore plus frappant depuis 2013, lorsqu’une question similaire avait été posée sur la discrimination à l’égard des Afro-Américains. Il y a six ans, seulement 28% des démocrates déclaraient que les Afro-Américains étaient confrontés à beaucoup de discriminations. Aujourd’hui, deux fois plus de démocrates affirment que les Noirs sont victimes de nombreuses discriminations. Au cours de cette période, de plus en plus de démocrates ont en effet affirmé que la discrimination raciale est la principale raison pour laquelle certains Noirs ne peuvent pas aller de l’avant», note encore le Pew Research Center.

Ces résultats font écho à un rapport intitulé «Running on hate», publié le 22 octobre dernier par l’organisation américaine Muslim Advocates, spécialisée dans la promotion de l’éducation et la défense des droits civils, toutes confessions confondues. Il en ressortait que la rhétorique antimusulmane s’invitait partout dans les campagnes électorales aux Etats-Unis, en l’occurrence dans celles menées en 2017, à l’occasion des élections des gouverneurs, et en 2018, pour les élections de mi-mandat qui s’étaient tenues le 6 novembre.